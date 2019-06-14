ياسمين نيار وسر الطائرة في سويسرا (صور)

(المستقلة)..انتهت النجمة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لاغنية ” آه حبيبي ” من كلماتها و الحانها في العاصمة السويسرية جنيف بعد تحضيرات دامت لاكثر من شهر.

وتولت شركة ” نيار غروب ” الاشراف على عملية الاخراج استناداً الى معايير تقنية عالمية، وتم استخدام طائرة هليكوبتر في بعض المشاهد الى جانب أفكار اخرى تحمل نكهة من الجرأة و الخصوصية.

و حرصت الفنانة على نوعية عملها بغية الوصول الى نقطة مختلفة عن كل ماهو سائدة في الساحة الفنية العربية .

ياسمين قالت ان الكليب الجديد يعكس افكارها و رؤيتها العصرية البعيدة عن السيناريوهات التقليدية.

و اشارت الى ان الجرأة في المضمون عفوية وغير مصطنعة واشارت الى ان عملية التصوير دامت لاكثر من يومين بالتعاون مع فريق عمل شركتها الخاصة التي سوف تتولى انتاج اعمالها الغنائية خلال المرحلة المقبلة.

واوضحت ان عملها الجديد صدر قبل أيام عبر مجموعة من الفضائيات العربية و موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي .

نيار في المقابل كشفت ان معركتها مع المنتج المصري محمد السبكي لم تنته بعد وهي تستعد للقيام بعدد من الخطوات لاثبات زواجها منه الى جانب تسجيلات و فيديوهات سوف تنشر تباعاً في المرحلة المقبلة لتوضيح صورة الزواج و ما جرى خلاله من مشاكل و نزاعات اجبرتها على السفر الى سويسرا مجدداً .