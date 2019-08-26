ياسمين نيار تفتح النار من جديد

(المستقلة)..كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار انها اعطت الضوء الاخضر لوكيلها القانوني في مصر المحامي محمد عرايس لمقاضاة الفنان المصري عصام كاريكا في قضية أغنية ” الواد الحريف ” التي كانت قد دفعت له مبلغ 3000 الاف دولار كعربون للحصول عليها , لكنه بعد ذلك و بحسب ما اشارت اليه حاول التحرش بها خلال وجودها في القاهرة و حين رفضت التجاوب معه , سارع الى انكار حقوقه المالية و امتنع عن اعطائها الاغنية و هددها و لديها تسجيلات صوتية تثبت هذه الناحية .

و اكدت نيار ان المحامي محمد عرايس بادر للجوء الى القضاء عبر دعوى مباشرة ضد كاريكا الى جانب ارسال انذار اليه يلزمه بضرورة تسديد العربون أي الـ 3000 الاف دولار الى المدعية الى جانب شكوى تم ارسالها الى نقيب المهن الموسيقية الاستاذ هاني شاكر لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الفنان الذي تمادى ايضاً في تصريحاته ووصل الى مرحلة القدح و الذم , خصوصاً بعد نشر معلومات و تسجيلات تدينه في موضوع الاغنية المشار اليها .

نيار اوضحت ان مبلغ الـ 3000 الاف دولار ليس هو المشكلة و انما طريقة التعامل غير المقبولة التي اعتمدها كاريكا معها و انكر حقوقها و حاول التحرش بها وقالت : انا تعاملت بكل شفافية مع عصام و اردت فعلاً تقديم أغنية ” الواد الحريف ” لكنه مع الاسف تجاوز الخطوط الحمراء في التعاطي معي و انكر العربون الذي دفعته له , و كان من البديهي ان اطالبه به طالما انه رفض اعطائي الاغنية وهذا حقي , لا احد يرضى بالظلم , و انا واثقة انني من خلال نقابة المهن الموسيقية في مصر و القضاء المصري سوف استعيد حقوقي رغم كل التهديدات التي يطلقها المدعي عليه .

في المقابل سخرت ياسمين نيار من تصريحات كاريكا التي قال فيها ” انا اتحرش بوحدة زي دي” وقالت : من المؤسف ان يصل كاريكا الى هذا المستوى من الكلام خصوصاً ان عملية التحرش حصلت فعلاً و بعدها بدأت مرحلة التجاهل و ازمة الاغنية , انا لا اتجنى على احد اطلاقاً , و هل من المعقول ان اتهم بمثل هذه التهمة في العلن كي اتسلى مثلاً .

تابعت : اريد ان اقول لـ عصام كاريكا ” انا اسمح لواحد زي دى يتحرش بيا ” انا تعاملت معه كفنان لكنه ربما يعتقد نفسه دونجوان عصره ” مسكين ” هذا الرجل كان من المفترض ان يركز على فنه اكثر .

في المقابل رفضت ياسمين في الوقت الحالي الرد على نفي المنتج المصري محمد السبكي زواجه منها وقالت : السبكي له معي جولة اخرى من الاثباتات و الوقائع و سوف اكشف عن كل شيء في الوقت المناسب , و لن اتنازل عن موضوع اثبات الزواج لدى المحكمة في مصر .