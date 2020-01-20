ياسمين عبد العزيز ترقص في يوم ميلادها

قامت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بدعوة العديد من الفنانين بمناسبة عيد ميلادها الـ 40, كما ان ياسمين أقدمت على رقصة ساحرة أمام كعكة عيد الميلاد قبل إطفاء الشموع.

فيما حظر للمرة الأولى النجم كريم عبد العزيز في مناسبة اجتماعية برفقة كل من أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي ومحمد إمام وكندة علوش وعمرو يوسف.

يذكى ان ياسمين عبدالعزيز قد احتلفن بعيد ميلادها 3 مرات في 24 ساعة فقط الأولى برفقة عدد من معجبيها ومؤسسي رابطة المعجبين بفنها والثاني مع نجوم الفن، والثالث بحفل خاص مع بناتها ونشرت ياسمين مقطع فيديو عنه.