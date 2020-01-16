ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 وتستعد لتصوير مسلسلها الرمضانى

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، أمس، بعد ميلادها الأربعين، ونشرت صورة برفقة أبنائها سيف وياسمين ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

من ناحية أخرى ، تستعد ياسمين عبد العزيز ، لتصوير مسلسلها الجديد “ونحب تانى ليه”، يوم السبت المقبل ، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل.

وتظهر ياسمين في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما ، ويتخلله العمل بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها كثيرون.

” ونحب تانى ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز،كريم فهمى، سوسن بدر ، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى ، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل ، ويواصل المؤلف عمرو ياسين كتابة الحلقات حيث إنتهى من كتابة 10 حلقات حتى الآن.