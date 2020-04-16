ياسمين عبدالعزيز تكشف ملامح ابنتها لأول مرة

المستقلة /كسرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قوانينها التي تنص على إخفاء أبنائها عن الأنظار، ونشرت أول صورة واضحة لابنتها الشابة ياسمين.

ولم تٌعلق ياسمين على صورة ابنتها التي نشرتها على “انستجرام”، تاركةً للجمهور حرية التعليق، والذين أشادوا بجمالها، وقوة تشابهها مع والدتها بجميع الملامح.

لكن ياسمين قالت في لقاء سابق مع منى الشاذلي أن ابنتها ورثت عينا والدها، بينما أخذت باقي ملامحها منها.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز انجبت “ياسمين”، و”سيف الدين” من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي أعلنت انفصالها عنه 2018، بعد زواج دام لـ17 عاماً، إلا أن الفنانة اعلنت عن ارتباطها عاطفياً بالفنان المصري أحمد العوضي شهر مارس الماضي، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز علناً على خليفة هذه العلاقة