ياسمين صبري ليست الأولى .. فنانات ارتبطن بأثرياء

المستقلة /اثار خبر ارتباط الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ برجل الاعمال الثري ​أحمد أبو هشيمة​ جدلا واسعا بالوقت الذي تم فيه التكتم عن العلاقة والتفاصيل التي تجمعهما. وياسمين ليست الوحيدة، بل سبقها عدد كبير من الممثلات والفنانات اللواتي إرتبطن بأثرياء.

وهناك أحد الشخصيات السعودية، تزوج أكثر من فنانة تباعاً، وكان معروفا عنه الميل للزواج من الفنانات، فقد تزوج من ​شمس البارودي​، ثم تزوج ​سهير رمزي​، ثم ​نبيلة عبيد​.

وتعد الممثلة المصرية سهير رمزي من أكثر الفنانات اللواتي تزوجن من رجال أعمال وأثرياء عرب، حيث تزوجت مرات عديدة، فكان من بين أزواجها الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا، ورجل الأعمال السوري زكريا بكار.

والممثلة والإعلامية المصرية صفاء أبو السعود تزوجت في الثمانينيات، من رجل الأعمال الشيخ صالح، وكانت الزوجة الرابعة وأنجبت منه إبنتها واعتزلت التمثيل بناء على طلبه، وكان ثراء صفاء أبو السعود حديث الناس.

ومن الزيجات الناجحة أيضا، زواج الفنانة ​جيهان نصر​ التي تزوجت شاعرًا سعوديًا واعتزلت الفن وكانت الزوجة الثانية، وكان هذا الزواج حديث المجتمعات حيث يعد زواجها من أغلى الزيجات الفنية.

كما تزوجت أيضا، الإعلامية ​نجوى إبراهيم​، من رجل أعمال سعودي، ورفضت أسرة الزوج هذه العلاقة رغم اعتزال نجوى إبراهيم العمل والأضواء وارتدائها للحجاب.

زواج الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ وهي في سن 17 عاماً من رجل أعمال سعودي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “روتانا”، واستمر الزواج 7 سنوات، بعدها تم الطلاق.

الممثلة المصرية ​شيرين سيف النصر​ تزوجت من ملياردير سعودي، وعاشت معه في لندن نحو عام ونصف العام.

وتزوجت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ بعد انفصالها عن المنتج ​عادل حسني​، من الملياردير اللبناني ​عزت قدورة​، وإستمر الزواج لفترة، ثم حدث الانفصال.