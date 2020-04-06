ياسمين صبري: لن أصور المسلسلات إلا بحضور طبيب

المستقلة /وافقت الممثل المصرية ​ياسمين صبري​ على مواصلة تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني “فرصة ثانية” لكن بشرط تواجد طبيب في موقع التصوير يقوم بقياس حرارة العاملين والممثلين، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية تفادياً لتفشي ​فيروس كورونا​.

وترافق هذا الإجراء مع زيادة ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة.

ومن ناحية أخرى، كانت عبّرت صبري مؤخراً عن غضبها الشديد بعد اكتشفها بوجود حسابات مزيفة لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها وتحذير متابعيها منها.

وأوضحت ياسمين أن هذه الصفحات تطلق تصريحات غير صحيحة عن لسانها، مؤكدة أن علاقتها بمواقع التواصل تقتصر على موقعين فقط يحملان العلامة الزرقاء