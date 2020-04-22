ياسمين صبري في صور تبين بداياتها .. وكيف تغيرت ملامحها

(المستقلة)..أصبح اسم الفنّانة ياسمين صبري علامة فنيّة مميزة، على المستوى التلفزيوني والسينمائي، ومن بين نجمات جيلها تركت بصمة مختلفة، فبمجرد ذكر اسمها لا بد وأن يرتبط بها جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على الفور، سواء بأزيائها أو أداءها التمثيلي أو حتى تصريحاتها التي تدليها للصحافة، ومؤخراً أثارت الجدل بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم االجمعة، في حفل عائلي بسيط، ونرصد لكم التغييرات التي حدثت لياسمين صبري في ملامحها منذ دخولها عالم الفن وحتى الآن.

عاشت ياسمين صبري 3 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية وقت دراستها بالجامعة، وعملت بائعة ألماظ في شارع دايموند ستريت في نيويورك، بحسب قولها، وقالت أنها كانت تمر بالشارع ثم دخلت أحد المحال وعملت به، وذلك بعد رفضها للعمل كجرسونة وهي الوظيفة المعتادة هناك.

مراسلة بقناة الحياة:

حاولت دخول مجال الإعلام والعمل كمذيعة قبل التمثيل، حيث بدأت بالعمل كمراسلة بالإسكندرية في برنامج الحياة اليوم، الذي قدمه الإعلاميان شريف عامر ولبنى عسل عبر قناة الحياة الفضائية، وأكدت أنها لم تجد نفسها في هذا المجال.

قررت ياسمين أشرف صبري الاتجاه إلى العمل كموديل بالإعلانات، وقد انتشر مقطع فيديو قديم ونادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة ياسمين صبري أثناء تقدمها لتجربة أداء للمشاركة في أحد الإعلانات، وأجابت ياسمين على أسئلة المحاور لها بأن عمرها 21 عاماً، ولم تعمل من قبل في هذا المجال، أي منذ 10 سنوات.

طريق نحو الفن

في عام 2013 رشحت للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وبالفعل ذهبت ياسمين إلى القاهرة وحصلت على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وتم عرض البرنامج في شهر رمضان 2013.

تلقت ياسمين اتصالاً هاتفياً من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز للمشاركة بمسلسله جبل الحلال عام 2014، ورشحها لدور ابنته صافي.

في عام 2015 قدمت ياسمين صبري دور نادية، بمسلسل طريقي مع الفنّانة شيرين عبد الوهاب، وبدأت تشق طريقها بقوة في عالم التمثيل، وفي العام ذاته 2015 كان لها دوراً في مسلسل ذهاب وعودة، ثم الصعلوك ثم أرض النعام.

وفي عام 2016 جسدت دور تمارا بمسلسل الأسطورة مع الفنّان محمد رمضان.

جسدت ياسمين صبري دور دينا في مسلسل جحيم في الهند عام 2016، مع الفنان رامي إمام.

ثم بدأت تصعد في أدوارها حتى جسدت دور حسناء عام 2017 في مسلسل الحصان الأسود.

في عام 2018 كان لها فيلمين الديزل وليلة هنا وسرور في دور العرض السينمائية.

أول بطولة مطلقة لياسمين صبري كانت في مسلسل حكايتي رمضان الماضي 2019، وهو ما جعلها تكرر التجربة من جديد في عام 2020.

فرصة تانية: هي البطولة المطلقة الثانية للفنانة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه في رمضان الجاري 2020.

في كل هذه المراحل على الرغم من أنّ السنوات لم تكن كبيرة إلا أنها شهدت تغييرات شديدة في شكلها كما توضح الصور: