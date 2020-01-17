ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضاني “فرصة تانية”

المستقلة/ منى شعلان/ تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد “فرصة تانية” ، والمقرر أن تخوض به الموسم الرمضانى المقبل .

و تدور أحداثه فى إطار إجتماعى رومانسى، حول “الفرصة التانية” فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الانسان.

وتجسد ياسمين ، شخصية مهندسة كبيرة تدعى “ملك”، من طبقة ارستقراطية وتعمل فى احدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة ، حتى تقع فى حب الفنان أحمد مجدى ، الذى يشاركها البطولة .

والعمل من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أحمد الشامى ، دياب، أيتن عامر، محمود البزاوى، كريم عبد الخالق،هبة عبد الغنى، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

ويعتبر “فرصة تانية” ثانى بطولة مطلقة للفنانة ياسمين صبرى ، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل “حكايتى”، وشاركها البطولة كلا من أحمد صلاح حسنى ،أحمد حاتم ،أحمد بدير ،إسلام جمال إدوارد ، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.