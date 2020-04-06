ياسمين صبري تمضي وقتها على يخت أبو هشيمة

المستقلة /يبدو أن علاقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة المصرية ياسمين صبري مُستمرة في إثارة الجدل، على الرغم من إعلانها خطوبتهما بشكل رسمي.

ومنذ ساعات نشرت صبري عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام صورا لها وهي تقضي وقتا على أحد اليخوت، لتُثير حالة من الجدل والتكهنات؛ إذ من المعروف أن أبو هشيمة يملك يختا خاصا، وبالتالي حلل كثيرون أن ياسمين تقضي وقتها حاليا على متن اليخت مع أبوهشيمة متجاهلين قوانين الحجر المنزلي.

وطرحت هذه الصور عدة تساؤلات حول ما إذا كان أبوهشيمة وياسمين قد تزوجا رسميا، أم أنهما يقضيان وقتهما معا خلال فترة الحظر، وكيف تنتقل ياسمين بهذه السهولة في حال كانت تذهب معه لقضاء الوقت، فيما رجح البعض أن يكون الاثنان قد تزوجا لكنهما بانتظار انتهاء أزمة كورونا من أجل إقامة حفل زفاف.

وبدأت قصة ياسمين وأبو هشيمة قبل إعلان العلاقة رسميا، عندما اكتشف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن انعكاس أبو هشيمة قد ظهر على نظارة الشمس التي كانت ترتديها صبري في إحدى صورها على إنستغرام.

ربما كان هذا الأمر سببا ليعلن الثنائي خطوبتهما بشكل رسمي من خلال صورة نشرها رجل الأعمال المصري عبر حسابه، ويظهرا لاحقا في عدد من الصور معا، من بينها صورة ظهرت فيها ياسمين وهي ترتدي فستانا بنقشة النمر كانت قد ارتدته قبلها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طليقة أبو هشيمة بصورة أخرى معه.

وبعد مدة من إعلان الحظر الصحي في الكثير من دول العالم بما فيها مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، نشر كل من أبو هشيمة وصبري صورا لهما عبر حساباتهما في إنستغرام من داخل صالة الرياضة نفسها، ليكتشف الجمهور أنهما يقضيان فترة الحجر في المكان نفسه؛ ما دفع العديد منهم للتساؤل حول ما إذا كانت صبري تقيم مع خطيبها في فيلته الخاصة.

وعلى صعيد مختلف، كانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد أكدت أنها لن تصور أي مشاهد في هذه الفترة دون وجود طبيب في مكان العمل، من أجل التأكد من سلامة الفريق وسلامتها وتجنب انتقال فيروس كورونا بعد انتشاره بشكل كبير في مصر والعالم.

يُشار إلى أن خطوبة أبو هشيمة وصبري جاءت بعد فترة من انتشار فيديوهات إباحية منسوبة لرجل الأعمال، ظهر فيها وهو يجري مكالمة جريئة مع إحدى الفتيات غير المعروفات، ويؤكد من خلالها أنه يستطيع الوصول لأي فنانة لكنه من المستحيل أن يرتبط بإحداهن.