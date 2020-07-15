ياسمين صبري تطلب مبلغاً ضخماً للظهور مع عمرو أديب

رددت تقارير فنية أن الفنانة المصرية “ياسمين صبري”أجرت مفاوضات لتكون ضيفة في “برنامج الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري “عمرو أديب” على شاشة “MBC مصر” في أحد أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف نهاية الشهر الجاري، وكانت ياسمين قد طلبت أجر 250 ألف دولار مقابل استضافتها في الحلقة، ما جعل المفاوضات تتوقف لحين إشعار آخر.

حيث كشفت المصادر أن المفاوضات بين القائمين على البرنامج والفنانة توقفت فور طلبها لهذا الأجر الذي وُصف بـ”الخيالي” والذي يعادل 4 ملايين جنيه مصري، كما أشارت إلي أن مقدم البرنامج عمرو أديب أصيب بصدمة عندما علم بالأجر الذي طلبته ياسمين لتحل ضيفة معه، فما كان من الأول إلا أن أخبر فريق الإعداد بأن يبلغوا الفنانة بعرض أجر عليها يصل لـ 100 ألف جنيه مصري لقاء ظهورها، بما يعادل 6251 دولارًا، فرفضت ياسمين صبري العرض مباشرة وعدّته إهانة لها.