ياسمين صبري تتخلى عن الأسود بصورة جديدة في الجيم

(المستقلة)..تخلت الفنانة ياسمين صبري عن اللون الأسود في إطلالتها الرياضية، والذي اعتادت على الظهور بها خلال تواجدها في الجيم، ونشرت صورة جديدة لها بإطلالة باللون الرمادي وهي في الجيم.

شاركت ياسمين صبري جمهورها بصور ظهرت فيها بإطلالات مختلفة خلال قضائها لعطلة صيفية مع زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وكان آخرها إطلالهما معاً عبر شاطئ.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة من إجازتها، مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في أحد الأماكن الساحلية، بعد عقدهما القران في أبريل الماضي.

الصورة التي نشرتها ياسمين صبري عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شهدت تعليقات كوميدية من متابعيها عبر «تويتر»، حيث علق أحدهم «الحق ياهرم ده جابلها بحر لوحدها»، وعلقت أخرى «ياسمين ممكن تشوفيلي واحد يضحكني انا كمان».

كانت ياسمين صبري أثارت جدلاً واسعاً بعد ظهورها في برنامج رامز مجنون رسمي، وإجابتها عن سؤال حول أسباب اختيارها لأبو هشيمة قائلة: “بيضحكني”، وهو ما تسبب في موجة من التعليقات الكوميدية دها لتوضح بعد ذلك في تصريحات تليفزيونية لها إن الحوار تم اجتزاءه.

وقالت ياسمين صبري: “لما اتسألت السؤال عن زوجي أحمد أبوهشيمة، قلت بحب فيه كل حاجة وإنه ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية، وقلت إنه سيد الرجالة ونتدرب سويا في الجيم وفيه حاجات بيننا مشتركة وإنه بيضحكني، ولكن فوجئت في الحلقة إن رامز والبرنامج قرر يأخذ الجزء الأخير من إجابتي، لم أفهم الفكرة إن إجابتي يتم اقتطاعها بهذا الشكل، هي حاجة ضايقتني ولم أكن أتوقع هذا من رامز.. وأنا أشاهد برنامجه من سنين قبل أن أكون حتى ممثلة”.

شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «فرصة تانية» معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.