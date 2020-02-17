ياسر أيوب يكتب: الحرب بين طوكيو وكورونا*

فى مؤتمر صحفى استضافته منذ يومين العاصمة اليابانية طوكيو بشأن فيروس كورونا وانتشاره وتهديداته.. حاول مسؤولو دورة طوكيو الأوليمبية المقبلة وممثلو منظمة الصحة الدولية طمأنة الصحافة المحلية والعالمية بشأن سلامة كل الرياضيين والجماهير الذين سيسافرون إلى طوكيو فى يوليو المقبل للمشاركة والفرجة على دورتها الأوليمبية.

لكن يبدو أن كثرة التأكيد وتكراره والإلحاح عليه تخلق المزيد من الشكوك والمخاوف.. ولأن المسؤولين فوق المنصة كانوا يرددون قبل الإجابة على أى سؤال أن دورة طوكيو ستقام فى موعدها المحدد وليست هناك أى خطة بديلة لتأجيل الدورة أو نقلها إلى بلد آخر.. فقد بدأ الصحفيون بالفعل يتحدثون عن الخطط البديلة.. وحين أعلن جون كوتس، كبير فريق منظمة الصحة الدولية الموجود فى طوكيو للمراجعة والتفتيش، أن كل الأمور مطمئنة ومستقرة بشأن الدورة المقبلة.

كان الدكتور اليابانى شيجرو أومى.. المدير الإقليمى لمنظمة الصحة الدولية والخبير العالمى للأمراض المعدية.. يؤكد سذاجة كل ما يقال.. فقد ينجح العالم قى ذلك خلال شهر أو سنة.. وبالتالى يمكن جدا إلغاء أو تأجيل الدورة الأوليمبية المقبلة، حيث بدأت اليابان بالفعل تشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا.. ووجد الصحفيون اليابانيون والمراسلون العالميون أن كلام الخبير اليابانى أكثر إقناعا واحتراما من تلك التأكيدات المطلقة خلال المؤتمر الصحفى.

ولابد من التأكيد فى المقابل على أن مسؤولى اللجنة المنظمة للدورة الأوليمبية أو ممثلى منظمة الصحة الدولية لا يكذبون إنما فقط يحاولون طمأنة الناس، لأن أى حديث عن تأجيل إو إلغاء حدث بحجم دورة أوليمبية سيثير الذعر فى العالم كله وليس فى اليابان فقط.. ولابد من احترام ذلك، لكن لم يكن هناك داع للإفراط فى التأكيدات التى جاءت بنتائج عكسية تماما.. وبعيدا عما دار فى ذلك المؤتمر الصحفى يبقى العالم الرياضى كله يترقب مخاطر فيروس كورونا التى قد تسفر عن كوارث، خاصة أن الرياضة وألعابها وبطولاتها من أكثر مناسبات العالم التى تشهد زحاما بشريا هائلا وتقاربا وتلامسا بين الناس، وقد يكون بينهم من يحمل هذا الفيروس.

وبالفعل تم إلغاء الكثير جدا من البطولات والمسابقات الرياضية وتوقف تماما أى نشاط رياضى فى الصين، لدرجة أن الصين قررت تسفير كل أبطالها الرياضيين لمواصلة التدريب فى بلدان أخرى يسافرون منها إلى طوكيو دون الذهاب إلى الصين، حتى توافق اليابان على مشاركتهم.

*نقلاً عن صحيفة المصري اليوم