يارا تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “إرتكبت”

المستقلة … تستعد المطربة اللبنانية يارا لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “إرتكبت” وهي من كلمات وألحان يوم، وتوزيع الموسيقي Jezo، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وكانت يارا، وقد هنأت متابعيها وجمهورها، بعيد ميلاد السيد المسيح، واحتفالات الكريسماس، الأربعاء الماضى، وقالت فى رسالة: “صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام”، إذ تحتفل الكنيسة الغربية وبعض الدول العربية بالكريسماس يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وقالت يارا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر لتهنئة متابعيها مقتبسة آية من الكتاب المقدس:”المَجدُ للّه في الأعالي، وعلى الأرض السّلام، وبالناس المسرّة، صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام وتسامح علينا وعليكم جميعاً”.

وكانت المطربة اللبنانية يارا قد سجلت شهر سبتمبر الماضي أغنية جديدة “سينجل” من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

كما أحيت المطربة يارا مع كارول سماحة، وفارس كرم، ومروان خورى، حفل غنائي يوم 4 يناير الماضي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، ويتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

واحتفلت المطربة اللبنانية يارا بوصول عدد متابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى مليون متابع، ونشرت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها أثناء احتفالها، وعلقت: “باركولي 1 مليون فلورز على اليوتيوب شكرا ليكم”، شهر أغسطس الماضى، كما أحيت يارا حفلا3 أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان “ضهور الشوير” بلبنان، وقدمت من خلال فعاليات الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.