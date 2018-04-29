يارا تحتفل بفوز برشلونة بلقب الدوري الاسباني

(المستقلة)..اعربت الفنانة اللبنانية يارا عن فرحتها بحصول نادي برشلونة على لقب الدوري الاسباني قبل انتهاء الموسم بثلاث مباريات.

وقالت يار في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مبروك برشلونة بطلا لليغا قبل نهاية الدوري ..والله كنت بتمنى تأجيل فرحة الحسم حتى الكلاسيكو مع ريال مدريد بس عادي مش مشكلة ..مبرووووك.

وارفقت يارا تغريدتها بتسجيل فيديو يصور فرحتها بالفوز