ويل سميث يكشف عن اكبر فشل في حياته

(المستقلة)..تحدث الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث للمرة الأولى عن فشل زيجته الأولى خلال برنامج Red Table Talk “حديث المائدة الحمراء”، الذي تقدمه زوجته الإعلامية جادا بينكيت سميث.

وتزوج “سميث” من الممثلة التلفزيونية شيري زامبينو بين عامي 1992 و1995، وأنجبا ابنًا يدعى تيري سميث عام 1992 ثم وقع الطلاق.

ووفقًا لموقع “يونلاد” الأمريكي، أجرى “سميث” أول مقابلة مع زوجته بمناسبة عيد الأب، وصف خلالها طلاقه بأنه “أكبر فشل في حياته على الإطلاق”، وذكر أنه ربما لم يكن زوجًا جيدًا، لكنه حاول بكل تأكيد أن يكون أبًا جيدًا.

وتزوج “سميث” من جادا عام 1997، بعد عامين من طلاقه الأول، وأنجب طفلين، ويل (21 عامًا) وجادن (19 عامًا).

وكشفت “جادا” في لقاء آخر، أن علاقتها بزوجة سميث الأولى كانت متوترة على مدار أعوام طويلة إذ تشاجرا في أول مكالمة تليفونية بينهما إلى أن تدخل “سميث” وأخبر “جادا” أن عليها أن تلزم حدودها خلال حديثها مع والدة ابنه.

وبمرور الوقت، تحسنت العلاقة بينهما وتعلما احترام بعضهما البعض من أجل أبنائهم.