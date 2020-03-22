ويبرو تطلق وحدة أعمال مايكروسوفت لحلول التحوّل الرقمي

(المستقلة).. أعلنت “ويبرو” المحدودة، وهي شركة عالميّة رائدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليّات الأعمال، عن إطلاقها وحدة أعمال “مايكروسوفت”.

وستركز الوحدة على تطوير ونشر حلول تستفيد من خدمات “مايكروسوفت” السحابية المؤسسية. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرةً لتحالف “ويبرو” العالمي الموسّع مع شركة “مايكروسوفت” لتسريع اعتماد السحابة والتحوّل الرقمي لعملائها في مختلف القطاعات.

تتكون وحدة أعمال “مايكروسوفت” في “ويبرو” من فريق من المستشارين والاختصاصيين المدرّبين والمرخّصين من “أزور”. وستقدم الوحدة الجديدة حلولاً قائمة على النطاق ومسرعات للحلول، بما في ذلك: “كلاود استوديو” من “ويبرو”، الذي يُتيح نقل مختلف أعباء العمل إلى “مايكروسوفت أزور” و”داتا” و”مايكروسوفت دايناميكس 365″. ويعمل الاستوديو وفق مبدأ الحلول “كخدمة” للتحوّل إلى السحابة، مع أدواتٍ وتقنيات وعمليات معيارية.

اضافة الى حل “لايف وورك سبايس” من “ويبرو” الذي يستفيد من حلول “مايكروسوفت مودرن وورك بلايس” و”مايكروسوفت 365″ فضلاً عن الخدمة الذكية لفهم اللغات “إل يو آي إس” ومنصة “باور” من “مايكروسوفت” لمساعدة العملاء في الحصول على مكان عمل ذكي وجاهز للمستقبل، حيث يمكن الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت ومن خلال أي جهاز.

وايضا تمَكِّن منصة “داتا ديسكوفري بلاتفورم” (“دي دي بيه”) من “ويبرو” العملاء عبر تزويدهم بأفكار قابلة للتنفيذ من خلال استكشاف مصادر بيانات متنوعة بواسطة تقنيات غايةٍ في التطور، مثل استكشاف الأنماط، والتعلم الآلي التلقائي، والعلوم البصرية والسرد القصصي، بغرض تبسيط عمليات التفسير وصنع القرار. ويجمع جوهر هذه المنصة بين “هولمز” للذكاء الاصطناعي من “ويبرو” وبين “مايكروسوفت أزور”.

وقال بهانومورثي بي إم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “ويبرو” المحدودة: “ستساعد وحدة أعمال ’مايكروسوفت‘ التي أنشأناها مؤخراً المؤسسات في تسريع رحلتها نحو الابتكار والتحديث من خلال الاستفادة من خبرة ’ويبرو‘ العميقة في القطاعات، مقرونةً بعروض ’مايكروسوفت‘ المستقبلية على مستوى المؤسسات. وبفضل هذه الشراكة، سنقدّم ابتكارات مشتركة في الخدمات ذات الصلة بهذا المجال من القطاع التي تركز على البيانات والتحليلات والأمن وتجارب العملاء/الموظفين”.

من جهته، قال نيتين باراب، نائب الرئيس الأول والمدير العالمي لوحدة أعمال التكنولوجيا في “ويبرو” المحدودة: “نُعرب عن حماسنا لتوسيع شراكتنا مع ’مايكروسوفت‘. ومن خلال دمج عروضنا الفريدة، مثل ’كلاود استوديو‘ و’دي دي بيه‘ و’لايف وورك بلايس‘، مع سحابة “مايكروسوفت” الذكية، سنتمكن من تحقيق أهداف عملائنا الرقمية بشكل أفضل”.

والجدير بالذكر أنّ “ويبرو” استكملت مؤخراً مشروعاً للانتقال إلى السحابة يستفيد من منصة “مايكروسوفت أزور” لصالح شركة “ميتي” الرائدة في مجال إدارة المرافق والخدمات المهنية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وساعدت عملية النقل الناجحة لأعباء العمل من الموقع إلى البيئة السحابية العميل في تحقيق المرونة في أعماله والأمن وقابلية التطور، ما ساهم بالتالي في تحسين الكفاءة التشغيلية الإجمالية للشركة.

وقال سيجو جوزيف، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في مجموعة “ميتي جروب” العامة المحدودة في معرض تعليقه: “لقد أردنا نقل مساحات أعمالنا ’من الموقع‘ إلى السحابة لتعزيز الأداء والقدرات المتجددة والكفاءة التشغيلية. وأتاحت لنا شراكتنا الطويلة مع ’ويبرو‘ التعرف إلى قدراتها الرائدة، إذ تتمتع الشركة بسمعة راسخة في السوق. واخترنا سحابة ’أزور‘ من ’مايكروسوفت‘ لتكون منصتنا للخدمات السحابية نظراً لسرعتها وتوافرها الكبير وتدني خطر إحداثها خللاً في الأعمال، وغيرها من العوامل المواتية، ومن بينها زمن التطبيق ومدى التعقيد. إن خبرة ’ويبرو‘ الواسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة للانتقال إلى السحابة بالاستفادة من إطار ’الممر الآمن إلى السحابة‘ المملوك من قِبلها، ساعدت في جعل التحديث سلساً وخالياً من المخاطر لنقل تطبيقات ’إس إيه بيه‘ إلى سحابة ’أزور‘”.

وأشار جادسون ألتهوف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” بالقول: “يُشكّل التحوّل الرقمي محطّ تركيز أساسي بالنسبة لـ’مايكروسوفت‘، إذ يُمكّن المؤسسات من تحسين أدواتها لإشراك العملاء وتمكينهم وتعزيز العمليات وتحويل المنتجات. ومن خلال توسيع نطاق شراكتنا مع ’ويبرو‘، ستتمكن الشركة من خدمة حاجات عملائها الرقمية بشكل أفضل، من خلال الاستفادة من حلول ’مايكروسوفت أزور‘ و’مايكروسوفت 365‘ و’مايكروسوفت دايناميكس 365‘”.

ويُشار إلى أن “ويبرو” و”مايكروسوفت” شريكان استراتيجيان منذ عقود. وقد برهنت “ويبرو” عن التزامها بهذه العلاقة من خلال الاستثمار في حلول جديدة رائدة في القطاع للعملاء على منصة “أزور”، كما أن “ويبرو” هي شريك لـ”مايكروسوفت” بمستوى الكفاءة الذهبية.

المصدر: “ايتوس واير”