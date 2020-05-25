وول ستريت: السعودية طلب من العراق الحد من النفوذ الايراني

(المستقلة) ..كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الاثنين، ان المملكة العربية السعودية، دعت العراق الى وضع حد للنفوذ الإيراني في البلاد.

وذكرت الصحيفة إنه “تحت ضغط انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، يبدو أن العراق لجأ إلى جيرانه من الدول العربية لحل هذه الأزمة، فسعى لتخفيف عبء الديون المقررة عليه للكويت، وتحرك لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية”.

وبحسب الصحيفة “دعت المملكة والامارات العراق لوضع حد لإيران التي زادت من نفوذها على السياسة العراقية منذ عام 2003”.

ومن جانبه، أكد وزير المالية علي علاوي أن “التحول في العلاقات الإقليمية لن يشكل منعطفا أو يأتي على حساب حلفاء آخرين ولكن من المحتمل أن يكون مصحوبا بتعديلات سياسية”.

واضاف “إنها لا تفتح فصلا جديدا تماما، ولكن من المؤمل أن يتم فتح صفحات مختلفة في هذا الفصل”.