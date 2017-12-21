ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور بريطانيا العام المقبل

(المستقلة) … أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور بريطانيا العام المقبل.

وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية عقب اتصال بين ماي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “رئيسة الوزراء تتطلع إلى استقبال ولي العهد في المملكة المتحدة العام الجديد”.

يذكر في هذا السياق أن رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، كانت قد دعت الرياض خلال زيارتها إلى السعودية الشهر الماضي، إلى تخفيف الحصار المفروض على اليمن لتفادي وقوع كارثة إنسانية.

ومع ذلك امتنعت رئيسة الوزراء البريطانية، عن وقف مبيعات أسلحة للرياض ودول التحالف بقيادة السعودية، كان حزب العمال البريطاني قد طالب بها مرارا وتكرارا، لاسيما كلما تعرض المدنيون في اليمن لقصف التحالف.