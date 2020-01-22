ولي العهد السعودي متهم بحادثة اختراق هاتف بيزوس

قال خبيران في الأمم المتحدة، إن لديهما معلومات تشير إلى “احتمال ضلوع” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، في عام 2018.

وبحسب الخبيران الامميان فأنه قد تم استخدام تطبيقاً تديره جهات اسرائيلية في عملية التجسس التي طالت هاتف مؤسس أمازون جيف بيزوس و ولي العهد السعودي محمد بن سليمان.

يذكر أن بيزوس قد استعان بخبراء في أمن الإنترنت، أفادوا بأن هاتفه ربما اخترق بسبب ملف فيديو أرسل من حساب على واتساب يعتقد أنه يعود لبن سلمان و ذلك في 2018، ومن بعدها بدأ يسرّب كمّا كبيرا من المعلومات بعدها بنحو شهر.

وحول الموضوع ذاته قالت صحيفة بريطانية ، أن كل شيء بدأ في 1 أيار/ مايو من عام 2018 عندما تلقى بيزوس رسالة على هاتفه عبر تطبيق “واتس آب” من الرقم الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الرسالة، التي اتضح أنها كانت تحتوي على ملف خبيث، والتي بدأ بعدها بساعات تسريب كم هائل من المعلومات من هاتف بيزوس.