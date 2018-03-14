وليد توفيق يعتذر عن تصوير حملة اعلانية لاحدي شركات الاتصالات

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اكد بيان صادر عن مكتب النجم العربي. وليد توفيق أنه اعتذر عن تصوير حملة إعلانية ضخمة لإحدى شركات الاتصالات المصرية الرائدة عالمياً بالرغم من الميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة للفنان وليد توفيق ولهذه الحملة بمناسبة احتفالات الشركة بعيد ميلادها.

وأكد البيان أن اعتذار الفنان وليد توفيق جاء بسبب طلب الشركة المنتجة بتغيير كلمات أغنية إنزل يا جميل ليتماشى مع الإعلان مما دفع الفنان وليد توفيق للإعتذار مؤكداً اعتزازه بعلاقته مع الشركة وحرصه على التعاون معها في أعمال أخرى مستقبلا.