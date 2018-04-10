ولايتي لإسرائيل: جريمتكم لن تبقى بلا رد

(المستقلة)..وصل مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ليلة أمس إلى دمشق، على خلفية الهجوم على مطار “تيفور” العسكري السوري، وتوعد إسرائيل بالرد على هذا الاعتداء .

وشدد ولايتي، في تصريح صحافي عند وصوله إلى دمشق، على أن المقاتلين الإيرانيين يقفون إلى جانب الشعب السوري وحكومته ويستمرون في مكافحة “أعداء الأمة الإسلامية”، وخاصة إسرائيل و”أسيادها”، مضيفا أن “هؤلاء الأعداء سيُطردون من سوريا قريبا”.

وأشار ولايتي إلى أن نجاحات الحكومة السورية الهامة “أزعجت الأعداء”، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وزادت من استيائهم.

وقال ولايتي إن هذا الاستياء والانزعاج دفع هؤلاء الأعداء إلى نشر المزاعم عن استخدام الجيش السوري الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، مؤكدا أن الغارات على مطار “تيفور” في ريف حمص الشرقي جاءت “ضمن أطر شيطانية يوظفها الأمريكان من حين إلى آخر ضد الشعب السوري “.

وشدد على أن “الأعداء” يعلمون أنهم لن يحرزوا أي تقدم في سوريا والمنطقة، كما عجزوا عن ذلك خلال السنوات السبع الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم