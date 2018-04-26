ولايتي: سننسحب من الاتفاق النووي إذا انسحب ترامب

(المستقلة)..قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، أن إيران “لن تقبل بأي تغيير في الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الست”، محذرًا من أن طهران “ستنسحب منه في حال أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوة مماثلة”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال ولايتي: “أي تغيير أو تعديل على الاتفاق الراهن لن تقبله إيران. إذا خرج ترامب من الاتفاق فإن إيران قطعًا ستنسحب منه. إيران لن تقبل اتفاقًا نوويًا لا يجلب لنا منافع”.

ويأتي هذا فيما تعد دول غربية وقعت على الاتفاق، حزمة مقترحات تهدف إلى إقناع ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق.

المصدر: سكاي نيوز عربية