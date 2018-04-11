ولاية ميشغان تكرم الفنان العراقي حيدر الياسري ضمن المتميزين في الولاية

(المستقلة)/ميشغان- علاء السوداني/.. حصل الفنان العراقي المغترب حيدر الياسري على تكريم ولاية ميشغان السنوي للآشخاص المتميزين في الولاية.

وشهدت قاعة الستي هول في ولاية ميشيغان الامريكية، يوم امس العاشر من شهر نيسان، الاحتفال السنوي لتكريم المتميزين من عمدة بلدية ديربون، وكان عدد المشمولين بهذا التكريم سبعة متميزين من مختلف الاختصاصات من بينهم مدير مدرسة ودكتورة وموسيقي ومدرسة متميزة واخرون .

وكان التسلسل الثالث، والذي منح للفن التشكيلي من نصيب الفنان التشكيلي العراقي حيدر الياسري، الذي قدمه في الحفل مدير المجلس الامريكي لحقوق الانسان في ديترويت في الولاية ذاتها عماد حمد .

وحضر الحفل عدد غفير من مواطني الولاية، من بينهم نخبة من الاساتذة والمثقفين من الجالية العربية عامة والجالية العراقية على وجه الخصوص، اضافة الى عائلة الفنان الياسري.

و تحدث الياسري عن هذا التكريم قائلا “شعرت بالفخر بانتمائي لعراقيتي وعروبتي ووطني العراق ..وشكري الى وطني الثاني الذي منحني هذا الفرح والتكريم (امريكا)”.

وأهدى الفنان الياسري التكريم الذي حصل عليه الى “جميع العراقين والى وطني الجريح العراق العزيز”، مؤكدا ان اختياره ضمن المتميزين “هو اختيار العراق وتميز الابداع في مجال الثقافة والفنون العراقية النابعة من التاريخ الحضاري لبلدي وانني فخور جدا بهذا واشعر ان ريشتي العراقية تميزت عن كل من تبارى في هذا الميدان واحرازي المرتبة الاولى في ميدان الفن التشكلي”.

ووجه الشكر “لكل من وقف بجانبي بصدق واخلاص للرب الجميل ( الله ) شكرا الى اخوتي واصدقائي من ابناء الجالية العربية وشكري الى زوجتي التي وقفت بجانبي” …

وشهد الاحتفال قيام فرقة موسيقى الولاية بتقديم معزوفات جميلة، فيما شاركت احدى المدارس المتميزة بتقديم اوبريت جميل اضاف للحفل جمالية جذابة ..