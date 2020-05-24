ولادة ثلاثة توائم في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاحد ، عن ولادة ثلاثة توائم في مستشفى الشطرة العام بعملية جراحية قيصرية .

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق طبي في مستشفى قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار ، تمكن من اجراء عملية جراحية قيصرية لامرأة لولادة ثلاثة توائم ، ذكرين وانثى “.

واشار الى ان ” الفريق الطبي واجه اثناء العملية مضاعفات عانت منها والدة التوائم الثلاثة تمكن من السيطرة عليها ، وان التوائم ووالدتهم بصحة جيدة “.