ولادة اكثر من 56 الف طفل في ذي قار العام الماضي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الخميس ، عن تسجيل اكثر من 56 الف ولادة في المحافظة خلال العام الماضي 2019 .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صالات الولادة في المؤسسات الصحية في المحافظة سجلت في عام 2019 ، ولادة 56078 طفلا ، وسجل شهر كانون الاول النسبة الاعلى في عدد الولادات “.

ولفت البيان الى ان ” اعداد الاطفال الذين ولدوا حسب الاحصائية كان 28714 ذكورا و27354 اناثا “.

واشار البيان الى ان ” عام 2018 شهد ولادة 60105 طفلا ، فيما سجل في عام 2017 ولادة 44006 طفلا “.