وكيل إريكسن سيتواجد في إيطاليا للاجتماع مع مسؤولي إنتر ميلان

وكيل إريكسن سيتواجد في إيطاليا للاجتماع مع مسؤولي إنتر ميلان

المستقلة …يعقد وكيل كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير، اجتماعًا حاسمًا بشأن مستقبل اللاعب الدنماركي.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن وكيل إريكسن سيتواجد اليوم الجمعة، في إيطاليا للاجتماع مع مسؤولي إنتر ميلان بشأن الصفقة.

وأشارت إلى أن المفاوضات حاليًا بين الناديين، تدور حول إقحام ماتياس فيتشينو لاعب وسط إنتر، في الصفقة.

ويريد إنتر ميلان، استغلال ورقة فيتشينو لتقليل طلبات توتنهام المالية، والتي تبلغ 20 مليون يورو.

وكانت تقارير بريطانية قد أكدت أن مانشستر يونايتد انسحب أمس الخميس، من صفقة إريكسن بشكل نهائي.

يذكر أن عقد إريكسن مع توتنهام ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع أي فريق مجانًا في الميركاتو الشتوي الجاري.