وكالة “بغداد اليوم” ومديرها يتعرضون لتهديد على خلفية نشر وثائق تدين مصرف اهلي

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان وكالة بغداد اليوم تلقت تهديدات صريحة باستهدافها على اثر نشرها وثائق تدين احد المصارف الاهلية بتهريب العملة وتلاعب بمزادها.

ونقلت الجمعية عن مدير الوكالة د.نبيل جاسم قوله ان الوكالة تتلقى منذ بدايات نشرها الوثائق تهديدات عبر صفحاتها في السوشال ميديا عبر صفحات وهمية العديد من التهديدات والشتائم، لكن التهديدات لم تكن جدية، مضيفا انه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص مجهول هدده بشكل علني، وتوعد باذيته، وتعرفه على منزله وتحركاته وموقع الوكالة.

ونشرت الوكالة اكثر من 20 وثيقة تثبت تورط احد المصارف الاهلية بتهريب العملة الاجنبية من العراق، بعد الحصول عليها من مزاد العملة في البنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة “هذا التهديد الخطير”، اعربت عن مساندتها الكاملة لوكالة بغداد الاخبارية ومديرها الدكتور نبيل جاسم.

وعدّت “هذا التهديد نكوصا جديدا في مجال حرية الصحافة، وتضييقا جديدا لمساحة حرية التعبير والعمل الصحفي المكفولة دستوريا”، واعتبرت التهديد “خرقا فاضحا” للدستور والقوانين العراقية.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة توجيه الجهات الامنية المختصة لملاحقة الشخص الذي هدد الوكالة ومديرها، والمنشور رقم هاتفه ووقت مكالمته عبر الوكالة، كما حملت الجمعية الجهات الامنية المختصة مسؤولية حياة وسلامة الزميل نبيل جاسم وعائلته، وجميع العاملين في الوكالة.

ودعت قيادة عمليات بغداد الى توفير الحماية اللازمة للوكالة ومديرها.