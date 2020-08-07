وكالة : ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي

المستقلة / متابعة /- عبرت الحكومة الايرانية عن املها بارتفاع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار سنويا ، فيما اشار مسؤول ايراني الى ان ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي ولابد من المحافظة على هذه النسبة “.

ونقلت وكالة “ايرنا ” عن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني حميد زادبوم قوله :” ان حجم التجارة الايرانية مع العراق، يبلغ حاليا تسعة مليارات دولار سنويا، لكن الحكومة الايرانية تأمل بارتفاع الحجم مستقبلا الى 20 مليار دولار”.

واضاف زادبوم بحسب ” ايرنا ” في جلسة بمعبر برويزخان الحدودي مع العراق لمناقشة مشاكل الصادرات الحدودية عبر حدود قصر شيرين :” ان ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي ولابد من المحافظة على هذه النسبة “.

وتابع:” ان العراق لم يضع أي تعرفة جمركية على البضائع الإيرانية واذا وضع مثل هذه التعرفة فانها ستشمل جميع الدول ، كما ان ايران لم تحدد تعرفة جمركية على بضائع اي بلد.

واشار المسؤول الايراني الى ان , صادرات البلاد خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الحالي (بدا 20 اذار) انخفضت بنسبة 40 بالمئة بسبب الحظر وتداعيات انتشار فيروس كورونا، التي ادت الى اغلاق معظم المعابر الحدودية خلال الشهرين الاولين من العام “.

وبحسب ” ايرنا ” تعتبر مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد من أهم المدن الحدودية مع العراق حيث تمتلك مسافة 186 كيلومتر من الحدود مع هذا البلد وتقع فيها معابر تجارية مهمة مع وسط العراق ومع المناطق الكردية في المحافظات الشمالية”.

واوضحت الوكالة, وبالمتوسط فان ما لايقل عن 1500 شاحنة كبيرة تجتاز معابر هذه المدينة يوميا حاملة مختلف السلع الى مناطق العراق”.