وكالة الاستخبارات : القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى

المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا بما يسمى وحدة الإسناد العام بكنى (ابوبراء و ابوجنات و ابوفارق) وبدلالتهم تم ضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في منطقة الموصل القديمة من مخلفات داعش الإرهابية، احتوى بداخلة على (٨) أحزمة ناسفة معدة للتفجير ومواد أخرى تستخدم في صناعة تلك الأحزمة”.

وأوضحت انه “تم إيداع الإرهابيين التوقيف ورفع الأحزمة والمواد المتفجرة بدون حادث يذكر”.