القبض على تاجر مخدرات ومزور للمعاملات الكمركية في البصرة

المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات ومزور للمعاملات الكمركية والعقارية والإسكان والموانئ في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد المتهمين يتاجر بالمخدرات والتزوير وللحد من هذه الظاهرة، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات حرس الحدود في وزارة الداخلية”.

وأضافت “بعد استحصال الموافقات القضائية تم مداهمة منزله في منطقة المعقل بمحافظة البصرة والقبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته (٧٠) ختم مختلف الأنواع يستخدم لتزويد المعاملات ومنفيسات كمركية وهويات وعقود عجلات وتخاويل متعددة بكميات كبيرة ولوحة عجلة مزورة وكمية من المخدرات، حيث تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.