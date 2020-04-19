وقف مذيعة مصرية بسبب كحة على الهواء

قرر التلفزيون المصري وقف المذيعة دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج “صباح الخير يا مصر” لمدة أسبوع بسبب “كحة” صدرت منها على الهواء مباشرة خلال تقديمها البرنامج، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العديد من دول العالم بصورة كبيرة.

وعلقت دينا على قرار وقفها وقالت: “أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة ع الهوا”.

وأضافت المذيعة المصرية :”أنا محترمة القرار وعاجبني بصراحة، لازم نكون أول ناس نعمل اللي بنقوله”.

ولاقى إعلان المذيعة تفاعلا واسعا بين زملائها الذين بادروا بالاطمئنان على حالتها الصحية، وأشادوا بالقرار تحسبا لأي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وفي وقت سابق صرحت “عبد الكريم”، بأن الإصابة بكورونا ليس عيبا أو وصمة عار، خصوصا أنه وباء يتعرض له العالم كله، وأن أهم الشخصيات في العالم تأثروا به وعانوا منه.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “صباح الخير يا مصر” على التلفزيون المصري: “هناك أمراض بالنسبة للمصريين صديقة مثل البرد أو ارتفاع درجة الحرارة، لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أنه عندما يشعر المواطن بأعراض برد وارتفاع في درجة الحرارة تجده ينكر ذلك، لكن الواعي فقط من يدرك ضرورة التواصل مع الأرقام المعلنة لمواجهة كورونا”.