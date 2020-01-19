وقفة احتجاجية للجالية الليبية في ألمانيا اعتراضا على التدخل التركي في البلاد

المستقلة/ نظمت الجالية الليبية المقيمة في ألمانيا مظاهرة، احتجاجا على التدخل التركي في بلادهم، وذلك على هامش مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية.

وقالت “سكاي نيوز عربية”، الأحد، نقلا عن مراسلها في برلين، إن المشاركون في المظاهرة رفعوا شعارات مناهضة للتدخل التركي في ليبيا، ورددوا شعارات ترفض التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد.

واعتبر المتظاهرون إرسال تركيا لقوات عسكرية إلى ليبيا “استعمارا تركيا”، ودعوا إلى الوقوف في وجه التحركات التي يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراءها.

وحذر المحتجون من سعي أنقرة لإحداث الفوضى في ليبيا، والعمل وفق سيناريو شبيه بالذي طبقته في سوريا.

كما أيّد المتظاهرون في الشعارات التي رفعوها والهتافات التي قاموا بترديدها، العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضد الميليشيات الإرهابية.

وانضم للمتظاهرين أكراد يعيشون في المانيا في رسالة تضامنية مع أبناء الجالية الليبية ضد التدخل التركي في ليبيا