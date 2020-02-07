وقفات في الشارع الاردني رافضة لصفقة القرن

المستقلة / شهدت محافظات الأردن ، بعد صلاة الجمعة ، وقفات رافضة لصفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا.

واعتصم المئات امام السفارة الأميركية في عمان تلبية لدعوى التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن.

وأكد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها التحالف بمشاركة الحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية، على ضرورة أن تتبنى الإدارة الأمريكية غير منحاز للاحتلال، ودعمه بالأموال والسلاح، على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

كما طالبوا بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، على رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز.

وفي عجلون شارك العشرات في أمام مسجد صلاح الدين في كفرنجة.

وأكد المتحدثون على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية وعلى المسجد الأقصى المبارك، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات مندده “بالخطط الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مرددين عبارات منددة بالصفقة المشؤومة، وبالانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.