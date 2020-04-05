وفيات كورونا تتخطى 65 ألفاً.. والإصابات أكثر من 1.2 مليون

( المستقلة)… أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 65272 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 11,00 ت.غ.

ورسمياً تم تشخيص أكثر من 1206480إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن أصل هذه الإصابات، شفي 233300 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة. وشفي 20996 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا.

وارتفعت الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934 من 4313، أي أنها سجلت 621 حالة وفاة خلال يوم واحد، أما إجمالي الوفيات في هولندا فوصل إلى 1766.

وكذلك في فرنسا أعلنت السلطات، اليوم الأحد، تسجيل 357 وفاة جديدة في مستشفياتها بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، وهي حصيلة يومية أدنى مقارنة باليومين الماضيين لكنّها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8078 حالة وفاة.

وتشمل الحصيلة 5889 مريضاً توفوا في المستشفيات و2189 شخصا توفوا في دور المسنّين ومنشآت طبية أخرى، وفق بيان للحكومة الفرنسية.

كما تم تسجيل 1873 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا لترتفع الحصيلة إلى 70478.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

وارتفعت وفيات كورونا في إسبانيا إلى 12418، اليوم الأحد، بعدما سجلت أمس 11744، في تراجع لليوم الثالث على التوالي. وذكرت الوزارة الصحة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759 ارتفاعا من 124736 قبل يوم.

كما سجّلت إسبانيا 674 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع المجموع إلى 12418 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد 19 حالة إلى 559. وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 21100 من 20278 أمس.

وفي ألبانيا، تم تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد. وقال معهد الصحة العامة إن مرض كوفيد-19 تسبب حتى الآن في وفاة 20 شخصاً، كما أُصيب به 361 بينهم ثلاثة مرضى في حاجة لأجهزة تنفس صناعي. وأضاف أن 104 حالات تعافت من المرض.

أما في تركيا فقد أعلن وزير الصحة التركي ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 574 وعدد الإصابات إلى 27069 وحالات الشفاء إلى 1042.

وفي باكستان تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ثلاثة آلاف حالة مؤكدة، وأعلنت السلطات الطبية الباكستانية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3059 حالة مؤكدة وصفت حالة 18 منهم بالخطرة، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في باكستان إلى 45 حالة وفاة، وذلك حتى مساء الأحد الموافق 5 أبريل، بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت للشفاء 170 حالة، ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 179 حالة جديدة في مختلف أقاليم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وكان لإقليم البنجاب الإقليم الأكثر تعدادا للسكان النصيب الأكبر من الحالات الجديدة.

وحسب الإحصائيات الحكومية فقد بلغ عديد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إقليم البنجاب 1319 حالة، تلاه إقليم السند الذي سجل 881 حالة، ثم إقليم خيبر بختون خواه الذي سجل 372 حالة، فإقليم بلوشستان الذي سجلت فيه 189 حالة، بينما سجل إقليم غلغيت بلتستان 206 حالات، في حين بلغ عديد الحالات في منطقة العاصمة إسلام آباد إلى 78 حالة، و بلغ عدد الحالات المسجلة في الجزء الخاضع من كشمير تحت الإدارة الباكستانية 14 حالة.

حالات مستوردة

وأعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم السبت، ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية مما يسلط الضوء على صعوبة وقف تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الأحد، إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج مقابل 18 من هذه الحالات يوم الجمعة. وتم أيضا يوم السبت تسجيل خمس حالات إصابة جديدة منقولة محليا وكلها في إقليم قوانغدونغ الساحلي بجنوب البلاد بزيادة عن حالة واحدة يوم الجمعة.

ويوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفيات بثلاث حالات إلى 3329 حالة.

وفي اليابان، شهدت طوكيو تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة الصحية أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن في العاصمة، ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.

وحثت حكومة المدينة سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة على البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.