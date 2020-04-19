وفيات كورونا تتخطى 160 ألفاً حول العالم

( المستقلة)… أفادت أحدث إحصائية أعدتها وكالة “فرانس برس” عن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم، الأحد، بأن أكثر من 160 ألف وفاة شهدها العالم نتيجة الفيروس المستجد “كوفيد-19″، وذلك حتى الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وتوفي 160,502 شخص في العالم (من أصل 2,331,338)، نحو 101,398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة).

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (39,090)، تليها إيطاليا، فإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. علما أن هذا الترتيب مطلق وليس نسبيا مع عدد سكان كل دولة.

إصابات بريطانيا تتخطى 120 ألفاً

وأعلنت بريطانيا عن 596 وفاة إضافية بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، والحصيلة الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 16,060 وفاة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في بريطانيا 120,067 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية.