وفد وزاري يطلع على إجراءات ميسان الصحية لمواجهة كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث وفد وزاري من وزارة الصحة برئاسة معاون مدير عام دائرة التفتيش بوزارة الصحة الدكتور محمد علي مع المحافظ علي دواي ومدير صحتها علي العلاق الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

وقال بيان دائرة صحة ميسان أن الوفد الوزاري بحث اليوم الثلاثاء متابعة الأمور الإدارية والصحية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا والاطلاع على مراكز العزل والحجر الصحي والإجراءات المتخذة والخطط الموضوعة لذلك .

واشار إلى أن دواي قدم شرحاً مفصلاً للوفد حول الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة ودائرة الصحة والدوائر الساندة والخدمات التي تم تقديمها للمصابين والإجراءات الوقائية والاحترازية وغيرها .

وطالبوزارة الصحة بتوفير الدعم المالي والفني لدائرة صحة ميسان ورفدها بالكوادر الطبية المتخصصة من اجل مواجهة الوباء

ونوه البيان الى ان محافظة ميسان تعاني سابقاً وحالياً من نقص حاد بالكوادر الطبية،موضحاً بان المحافظة لازالت مستمرة بتقديم الدعم الممكن وبكافة الجوانب للقطاع الصحي برغم الإمكانات المحدودة وغياب كافة أنواع الدعم والإسناد من الحكومة الاتحادية في هذه الظروف الصعبة والأزمة الحادة .

ونقل البيان عن دواي توجيهه بالاستمرار بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من اجل السيطرة على الوباء.