وفد من بغداد يصل لكوردستان لوضع اللمسات الأخيرة على توزيع الرواتب

(المستقلة)… وصل وفد جديد من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية ببغداد مساء اليوم الاثنين الى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوفد في مطار السليمانية الدولي المحافظ هفال أبوبكر، وسمير هورامي السكرتير الصحفي لنائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قباد طالباني.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده مع هورامي في المطار بعد استقبالهما الوفد، ان اللجنة ستمكث 13 يوما في السليمانية وخلال هذه المدة ستعد تقريرها النهائي بشأن تدقيق رواتب الموظفين والعاملين في الوزارات بكوردستان باستثناء وزارتي التربية والصحة، والبيشمركة، والداخلية، التي انهت اللجان السابقة تدقيق لوائح موظفيها ومنتسبيها.

وأضاف ان اللجنة ستجتمع مع المديريات العامة في السليمانية، وستدقق بالتفصيل لوائح الموظفين لدى تلك المديريات، منوها انه قد جهزنا التسهيلات اللازمة لعمل تلك اللجنة.

من جهته قال هورامي، ان اللجنة ستجري مراجعة وتدقيق لقوائم الموظفين الحكوميين في السليمانية، مردفا بالقول ان اللجنة ستعتمد في عملها على قوائم نظام “البايومتري”.

وتابع بالقول ان أي موظف او عامل او متقاعد لم يسجل اسمه في ذلك النظام لن يندرج اسمه في التقرير الذي ستعده اللجنة، ولن يتحصل على اي راتب. (النهاية)