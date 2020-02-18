وفد كردي يصل بغداد في زيارة عاجلة للتفاوض مع علاوي حول الحكومة الجديدة

المستقلة .. دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والوفد الكردي الاقدم الى بغداد، لتشكيل حكومة تستطيع تجاوز الازمة.

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وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، “يصلُ اليوم الوفد الكوردي إلى بغداد للتفاوض مع رئيس الوزراء المكلّف لتحديد مشاركتهم في الحكومة القادمة”.

وأضاف “ندعو الطرفين إلى أن ينظروا الى المصلحة العامة من أجل تشكيل حكومة تستطيع تجاوز الأزمة”.