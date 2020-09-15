وفد عُماني يحضر توقيع اتفاق التطبيع

المستقلة /أفاد مسؤول أمريكي كبير، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ترسل سلطنة عمان ممثلين لحضور مراسم توقيع اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع الاحتلال في البيت الأبيض.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز، عن المسؤول الأمريكي دون أن تذكر اسمه، ولكنها شددت على أنه مطلع ومن البيت الأبيض.

ومن المرجح أن يزكي هذا التطور التكهنات بأن السلطنة ستكون الدولة الخليجية التالية التي توقع على اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

עומאן תשלח נציג לטקס חתימת ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין בבית הלבן — החדשות – N12 (@N12News) September 15, 2020

كذلك أكدت قناة 12 العبرية هذه الأنباء، بأن وفدا من مسقط سيحضر مراسم توقيع اتفاقي التطبيعفي واشنطن.

وسبق أن رحبت سلطنة عُمان الأحد، باتفاق التطبيع الذي أبرمته البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التلفزيون العماني، إن “السلطنة رحبت بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة، في إطار حقوقها السيادية، والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل”.