وفد طبي صيني يبحث مساعدة  كربلاء لمواجهة كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث وفد طبي صيني وصل الى كربلاء ، مساء الاثنين ، مع دائرة صحة المحافظة آفاق التعاون وتبادل وجهات النظر والخبرات بشكل أوسع لدعم القطاع الصحي في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره في المرحلة المقبلة ، والاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في مجال مكافحة الفيروس الوبائي والسيطرة عليه ” .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “معاون مدير عام الصحة بحث مع وفد طبي صيني السبل الكفيلة لمساعدة المؤسسات الصحية بمواجهة كورونا المستجد “.

وأضاف إن “الوفد الطبي الصيني شدد على أهمية الإجراءات الوقائية والاستضافة الطبية ( الحجر الصحي ) للملامسين ، وخضوعهم للفترة الزمنية البالغة ( 14 ) يوماً كإجراء احترازي لهم “.

واشار الى إن “صحة كربلاء استعرضت خطتها الصحية بشأن أعراض المرض والأدوية المعطاة للمصابين ، وكيفية التعاطي معهم وبالأخص ممن يعانون من الأمراض المزمنة ، والأجهزة الطبية المستخدمة للكشف عن الحالات المرضية المصابة وطبيعة النتائج المستخرجة منها “.