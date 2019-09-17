وفد حكومي من ذي قار يبحث في بغداد ملفي الكهرباء والشباب والرياضة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلن مجلس محافظة ذي قار عن توجه رئيس المجلس رحيم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، الى بغداد على راس وفد حكومي للتباحث في ملفات الكهرباء والشباب والرياضة ، بعد اعداد ورقة عمل متكاملة ضمن توصيات الاجتماعات السابقة مع اللجان والدوائر المعنية .

وقال الخاقاني ان ” الوفد يتكون من عدد من رؤساء اللجان المعنية في مجلس المحافظة ، واعضاء من السلطة التنفيذية “.

واوضح ان ” اللقاء مع وزير الكهرباء يتضمن طرح الاحتياجات في قطاعات الانتاج والشبكات والتوزيع وادراجها في خطة العام الحالي ، وتنفيذ المشاريع التي حددت في خطة الطوارئ “.

ونوه الى ان ” التباحث مع وزير الشباب والرياضة يتمحور حول اكمال المشاريع الرياضية ، ودعم الاندية والاتحادات بما يضمن مشاركتها في المنافسات المحلية والدولية”.