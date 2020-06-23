وفد حكومي كردي سيصل بغداد لمناقشة ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية

المستقلة … كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء ، الى انه من المقرر أن يصل وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن ملفات اقتصادية ومالية أبرزها ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية.

وقال وزير الإقليم للشؤون الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، خالد شواني في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، إن “الوفد، الذي يرأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني وعضوية وزيري المالية والتخطيط في الإقليم ووزير الاقليم للشؤون الاتحادية في حكومة اقليم كردستان، سيلتقي المسؤولين في الحكومة الاتحادية لاستئناف الحوارات السابقة بشأن الملفات الاقتصادية والمالية العالقة”.

وأوضح أن “الوفد سيبحث قضايا تتعلق بالموازنة الاتحادية واستحقاقات الاقليم المالية وكذلك الملف النفطي ومشاركة إقليم كردستان في التزام العراق بتخفيض إنتاج النفط الخام، والتزام الإقليم بتسليم النفط لدعم الموازنة الاتحادية للعام الحالي, إضافة الى تأمين مستحقات وموازنة الاقليم ورواتب الموظفين”.

واضاف أن “هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومتين الاتحادية والاقليم للتوصل الى اتفاقات وإيجاد معالجات جذرية لجميع الاشكالات العالقة وفق الدستور وبما يصب بمصلحة الشعب العراقي”.