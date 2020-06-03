وفد ايراني يصل الى العاصمة بغداد برئاسة وزير الطاقة

المستقلة ..وصل وزير الطاقة الايراني رضا اردكاني صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال وزير الطاقة الايراني نظيره العراقي حيث من المقرر ان يلتقي كبار المسوولين العراقيين وعلى راسهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي ويبحث معهم سبل تطوير العلاقات بين البلدين في شتي المجالات لاسيما في مجال الطاقة .

وتهدف الزيارة الى تنمية التعاون بين طهران وبغداد في مجال الطاقة، اتصال شبكة الكهرباء بين البلدين والتعاون في مجالات التتعليم وتوسيع شبكة الكهرباء من جملة المحاور التي سيتم مناقشتها بين مسؤولي البلدين.