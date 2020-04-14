وفد الازمة النيابية يثني على الاجراءات المتخذة في محافظة البصرة

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. اعرب وفد خلية الازمة النيابية عن ارتياحه من الاجراءات المتخذة في محافظة البصرة بصدد مواجهة فايروس كورونا.

واجرى الوفد الذي ترأسه رئيس الخلية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي زيارة ميدانية في محافظة البصرة اطلع خلالها على الواقع الصحي للمحافظة و مواقع الحجر الصحي في الرميلة الشمالية الخاص بالوافدين للشركات النفطية، و فنادق المدينة الرياضية التي جهزت لحجر الحالات المصابة من المواطنين .

و ابدى الوفد ارتياحه من الخدمات المقدمة و المهيئة لمواجهة خطر فايروس كورونا، كما اثنى على عمل الحكومة المحلية المتمثلة بمحافظ البصرة و الكوادر الصحية و الامنية و شركة نفط البصرة للجهود المبذولة من هذه الجهات..