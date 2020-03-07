وفد إيراني رفيع برئاسة شمخاني يصل بغداد

( المستقلة) …. وصل وفد إيراني رفيع برئاسة علي شمخاني الامين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني إلى بغداد يوم السبت في إطار زيارة رسمية.

وقال مصدر مطلع لل( المستقلة ) بأن الوفد الإيراني سيجري مباحثات مع مسؤولي العراق وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بشأن علاقات البلدين.

وأضاف المصدر أن المباحثات ستركز، أيضاً، على التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا.( النهاية)