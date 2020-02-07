وفاه نجم هوليود كيرك دوغلاس عن عمر يناهز ال103

المستقلة / اوضح الممثل الامريكي”مايكل دوغلاس” ان اباه “كيرك دوغلاس “هو نجم السينما صاحب الطبع الحسن الذي حارب الملاكمين والمصارعين علي الشاشه وداخل هوليوود ،توفي عن عمر يناهز 103 عام ،طبقا لما ورد من وكاله الانباء”رويترز”.

وصرح “مايكل دوغلاس ” في احدي تصريحاته امس الاربعاء انه ببالغ الالسي والحزن يعلن هو واخوته عن رحيل “كيرك دوغلاس ” عن عالمنا عن عمر يناهز 103 عام ،وأشار ان اباه كان اسطوره لدي العالم فهو فنان في عصر السينما الذهبي واستمتع بسنواته الذهبيه ،وانسانيته تنبع عن التزامه بالقضايا والعدل التي يؤمن بها معيار نأمل جميعا من اجل الوصول اليه ،واستكمل حديثه ان كريك عاش حياه طيبه ،وترك تراث من الافلام حتي يبقي لاجيال قادمه وكان لديه من اعمال الخير فهو سعي من خلال ذلك لاحلال السلام العالمي ومساعده الناس ،موضحا انه فخورا بان لديه اب مثله.

اشترك”كيرك دوغلاس “في العديد من الافلام تصل الي 90 فيلما في مسيره لاعماله الفنيه امتدت لاكثر من سبعه عقود وجعلت افلامه واحد من اكبر نجوم الشباك في الخمسينات والستينات مثل “ذافايكينجز”و”سبارتاكوس”.

وكان له دور أساسي في كسر القائمه السوداء لهوليود والتي تضم مخرجين وممثلين ومؤلفين اصبح تهميشهم مهني وذلك بسبب صلات بالحركه الشيوعيه في الخمسينات.

وتزايدت كلمات الرثاء من هوليود واوضح المخرج والممثل “روب راينر”اوضح علي تويتر ان “كيرك دوغلاي ” دائما كانن ايقونه بين عظماء هوليوود وانه تقدم الصفوف من اجل كسر القائمه السوداء.

واضحت”ميتسي جينر” التي مثلت امامه في فيلم “فور لاف اور ماني” اي “من اجل الحب او المال” وذلك في عام 1963 ان الفيلم سيحظي بمكانه خاصه في قلبها ،واشارت عي تويتر “بالشكر لانه شاركهم في الموهبه الفذه والعبقريه بسخاء”.

وقام بوصفه “داني دوفيتو” ب”الملهم” بينما كتب “اد اسنر” علي تويتر “ساظل دوما ابجلك واحترمك”.

وفي عام1996 اصيب”كيرك دوغلاس” بجلطه دماغيه اثرت علي اعصاب وجهه وعلي كلامه في الثمانين من عمره ،وحضر حفل اوسكاربعدها باسبوعين من اجل تسلم “جائزه انجاز العمر”عن كافه اعماله.

واستكمل في اداء ادواره الصغيره حتي عام 2008 ولكنه اشار ان الجلطه جعلت لديه رغبه في الانتحار ،وقال ان “الفكاهه انقذتني “في عام 2014 واستئنف حواره بانه في البدايه ظن ان حياته انتهت ،ولكن حين وضعت المسدس في فمي تخبط باحدس اسناني ،فتوجعت ثم انفجرت في الضحك،حيث اوقفني الوجع في اسنانه عن الانتحار.

وفي احدي المرات الاخيره لظهوره امام الجمهور ،فكان الصوت ضعيفا يكاد يكون غير مسموع كان يساعد زوجه ابنه “كاثرين زيتا جونز”وهو جالس علي كرسي متحرك لتقديم احدى جوائز الاوسكار في يناير عام 2018.

وساعدته ملامح وجهه من تمثيل ادوار الشخصيات الحاده القويه ،وكان شخص كثير المطالب حيث انه اشتهر في سنوات النجوميه انه هو الذي يوجه المخرجين في ادائهم.

وفي عام 1991 نجا”كيرك دوغلاس” من حادث طائره هليكوبتر توفي فيها اثنين وقام بنشر العديد من الكتب منها كتاب يشتمل علي النثر والصور والشعر وقام بتاسيس مؤسسه دوغلاس الخيريه في عام 2014،واعلن هو وزوجته بانهم عزما علي التبرع بالثروه التي تبلغ 80 مليون دولار في عام 2015 الي الاعمال الخيريه المتنوعه منها اقامه مدرسه عامه في منطقه “لوس انجلوس” ، وعدد من المستشفيات ،واقامه دار للنساء الشريدات،وجامعه سانلورانس،وفي عيد ميلاده التاسع والتسعين في عام 2015 تبرع بمبلغ 15 مليون دولار الي صندوق التليفزيون والسينما في تاسيس منشأه لاحتواء العاملين بذلك القطاع ممن يعانون من الزهايمر.