وفاتان و363 اصابة بفيروس كورونا جديدة في الأردن منها 9 خارجية

المستقلة / – أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 363 إصابة جديدة بكورونا في الأردن.. بينها 354 حالة محلية.

وقال جابر خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، انه تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات على 35 حالة وفاة في الأردن.

وبين أنه سجلت 98 حالة شفاء الأربعاء.

وأِشار الى الحالات المحليّة توزّعت ما بين 268 في العاصمة عمّان، و4 في الكرك، و43 في البلقاء، و6 في إربد، و26 في الزرقاء، و1 في معان، و1 في عجلون، و1 في مأدبا، و4 في المفرق.