وفاة 6 من موظفي البنك المركزي الإيراني بكورونا

المستقلة /أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، بأن 6 من موظفي البنك توفوا مؤخرا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال في تديونة نشرها بصفحته على “إنستغرام”: “وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس”.

وأضاف عبد الناصر همتي “بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد”.

وتابع: “على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك”.

وكانت الحكومة الإيرانية قلصت ساعات الدوام بمقدار النصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين.