(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم جودة الزيدي عن وفاة 142 شخصا واصابة 4567 بحوادث مرورية من بداية العام الحالي وحتى شهر اب الجاري .
وقال الزيدي ان ” دائرة صحة ذي قار سجلت في الثمانية اشهر الماضية 142 حالة وفاة و4567 حالة اصابة ، في حوادث سير في المحافظة “.
ولفت الى ان ” العامين الماضيين سجلت فيهما 979 حالة وفاة واكثر من 15،000 اصابة “.
وفاة 142واصابة 4567 بحوادث سير خلال العام الحالي بذي قار
(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم جودة الزيدي عن وفاة 142 شخصا واصابة 4567 بحوادث مرورية من بداية العام الحالي وحتى شهر اب الجاري .